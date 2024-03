वैज्ञानिकों ने एमएस धोनी जैसी दिखने वाली दार्शनिक चाणक्य की छवि बनाई, प्रशंसक की आईं मजेदार प्रक्रिया

Highlights वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारतीय दार्शनिक चाणक्य की एक छवि बनाई है यह भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान सीएसके कप्तान एमएस धोनी के समान दिखती है इस खबर और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशंसकों में हंसी की लहर दौड़ गई

नई दिल्ली: वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारतीय दार्शनिक चाणक्य की एक छवि बनाई है, और यह भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान सीएसके कप्तान एमएस धोनी के समान दिखती है। इस खबर और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशंसकों में हंसी की लहर दौड़ गई।

चाणक्य एक प्राचीन भारतीय व्यक्ति थे जो एक शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद के रूप में सक्रिय थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे जिसके माध्यम से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शाही सलाहकार के रूप में कार्य किया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम अर्थशास्त्र है, जो राजनीति पर एक लोकप्रिय पुस्तक है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थी।

प्रशंसक और टिप्पणीकार अक्सर एमएस धोनी को क्रिकेट का 'चाणक्य' कहते हैं, क्योंकि सीएसके कप्तान के चतुर दिमाग और अविश्वसनीय निर्णय लेने की क्षमता ने अक्सर उनकी टीम को लाभ पहुंचाया है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 'चाणक्य' चुटकुले हकीकत हो सकते हैं।

Scientists at Magadha DS University have reconstructed this 3D model of how Chanakya, the author of Arthashastra might have looked. pic.twitter.com/M443FytXCu