कब तक टीम से बाहर रखेंगे?, सरफराज ने गोवा के खिलाफ कटूे रन, 56 गेंद में शतक, 14 छक्के, 9 चौके की मदद से 75 गेंद में 157 रन की पारी

Vijay Hazare Trophy 2025: बुधवार को जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप सी मुकाबले में मुंबई बनाम गोवा के बीच हुए मैच में सरफराज खान ने 56 गेंदों में शतक जड़ा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 31, 2025 13:11 IST2025-12-31T12:55:27+5:302025-12-31T13:11:11+5:30

file photo

Highlightsसरफराज ने 56 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को करारा संदेश दिया।बड़ी आसानी से छक्का भी लगाया, जो उनकी पारी का मुख्य आकर्षण था।खान ने 75 गेंद में 157 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 14 छक्के और 9 चौके मारे।

Vijay Hazare Trophy 2025: आखिर बीसीसीआई कब तक हमें बाहर रखेंगे। बुधवार को जयपुर में गोवा के खिलाफ मुंबई के विजय हजारे ट्रॉफी मैच में सरफराज खान ने शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय टीम में शामिल न होने के बावजूद, सरफराज ने 56 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को करारा संदेश दिया। सरफराज ने अपनी पारी में आठ छक्के और छह चौके लगाए। क्रीज पर आते ही वह बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और उन्होंने किसी भी गोवा के गेंदबाज को जमने का मौका नहीं दिया। उन्होंने गेंद को बखूबी टाइम किया और मनचाहे चौके लगाए।

उन्होंने बड़ी आसानी से छक्का भी लगाया, जो उनकी पारी का मुख्य आकर्षण था। अपनी इस तूफानी पारी के दौरान सरफराज ने रोहित शर्मा को भी आउट किया। रोहित ने इससे पहले सिक्किम के खिलाफ 62 गेंदों में शतक बनाया था, जबकि सरफराज ने यह उपलब्धि मात्र 56 गेंदों में हासिल कर ली। पारी में खान ने 75 गेंद में 157 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 14 छक्के और 9 चौके मारे।

सरफराज उम्मीद कर रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा करते समय उनकी इस शानदार पारी को ध्यान में रखा जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें टीम में जगह मिलती है या नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 5 जनवरी को होने की संभावना है।

सरफराज ने आठ छक्के और सात चौके लगाकर अपना तीसरा लिस्ट ए शतक पूरा किया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सरफराज सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (46) के आउट होने के बाद क्रीज पर आए और अपने भाई मुशीर खान के साथ मिलकर 93 रनों की तेज साझेदारी की, जिन्होंने 66 गेंदों में 60 रन बनाए।

सरफराज ने पारी के 36वें ओवर में शतक पूरा किया। विज्ञापन वह अंततः दर्शन मिसल की गेंद पर 157 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 75 गेंदों की अपनी पारी में 14 छक्के और नौ चौके लगाए। इस मैच से पहले, 28 वर्षीय बल्लेबाज ने 40 50 ओवर के मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 29 पारियों में 36.42 के औसत से 692 रन बनाए थे।

टॅग्स :Sarfaraz KhanVijay Hazare TrophyMumbaigoaसरफराज खानविजय हजारे ट्रॉफीमुंबईगोवा