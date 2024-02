INDIA vs ENGLAND: जडेजा के शतक के लिए सरफराज हुए आउट, रोहित ने फेंकी टोपी, देखें वीडियो

Highlights जडेजा के शतक के लिए सरफराज ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी, जिस पर रोहित ने अपनी टोपी फेंक दी सरफराज खान 62 रन पर रन आउट हुए भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला जा रहा है

INDIA vs ENGLAND: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने सर से टोपी निकालकर फेंक दी। सोशल मीडिया पर रोहित का गुस्सा करने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है।

Tuk Tuk agent Jadeja got the debutant Sarfaraz Khan runout.



Sarfaraz was batting well for Dinda Academy and was having a ball pic.twitter.com/OH7rfF3Gku