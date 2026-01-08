'सिक्सर किंग' अभिषेक शर्मा पर टूट पड़े सरफराज खान, 1 ओवर में कूटे 30 रन?, 15 बॉल में फिफ्टी, विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक, 20 गेंद में 62 रन

Highlights अभिषेक शर्मा के एक ओवर में 30 रन बनाए। गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए शानदार फॉर्म दिखाया। बल्लेबाज की पारी 20 गेंदों में 62 रन पर समाप्त हुई।

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल न किए गए सरफराज ने सिर्फ 15 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। ​​मुंबई के इस बल्लेबाज ने बड़ौदा के अतित शेठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। सरफराज ने पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए शानदार फॉर्म दिखाया और अभिषेक शर्मा के एक ओवर में 30 रन बनाए।

Sarfaraz Khan Scored - 62(20) 🔥



His Half Century Just 15 Balls Is Pure Carnage 💛



A Mastersclass in Modern Day Power Hitting 🔥



CSK bought Sarfaraz for Rs 75 lakh in auction. 🌟🔥#sarfarazkhan#VijayHazareTrophypic.twitter.com/JwJkB9zs6V — Cricket भक्त 💛 (@CricBhakt7380) January 8, 2026

पंजाब के खिलाफ मुंबई के इस बल्लेबाज की पारी 20 गेंदों में 62 रन पर समाप्त हुई, जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे। सरफराज ने टूर्नामेंट के सातवें राउंड में धमाकेदार बल्लेबाजी की। क्रीज पर आते ही सरफराज आक्रामक हो गए। उन्होंने पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण को आसानी से ध्वस्त कर दिया और एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 30 रन बनाकर पारी का सबसे यादगार पल दिया।

उनकी विस्फोटक पारी अंततः मात्र 20 गेंदों में 62 रन पर समाप्त हुई, जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे, इससे पहले कि मयंक मार्कंडे ने उनकी पारी समाप्त कर दी। सरफराज के शानदार प्रयास के बावजूद, मुंबई एक रन से लक्ष्य से चूक गई। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मुंबई को शुरुआती झटके लगे।

क्योंकि अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान क्रमशः 23 और 21 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज के जवाबी हमले ने लक्ष्य को वापस पटरी पर ला दिया, लेकिन उनके आउट होते ही दबाव फिर से बढ़ गया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने संयमित 45 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मार्कंडे ने उन्हें भी आउट कर दिया।