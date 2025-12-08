संजू बनाम गिल या संजू बनाम जितेश? सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I से पहले सिलेक्शन की दुविधा पर तोड़ी चुप्पी

IND vs SA, 1st T20I: हर सीरीज़ या टीम चुनने से पहले, विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन का नाम किसी न किसी तरह सुर्खियों में रहता है। सैमसन हाल ही में किसी भी ODI टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, इस फ़ॉर्मेट में 56 के एवरेज के बावजूद और T20I में भी, अपनी जगह से हटकर बैटिंग करने के बावजूद, लगातार ऑर्डर में ऊपर-नीचे होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ़ एक फेलियर के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि एशिया कप में वापस आने के बाद शुभमन गिल ने ओपनिंग स्पॉट ले लिया था, जबकि जितेश शर्मा को मिडिल और लोअर ऑर्डर में बेहतर हिटर के तौर पर देखा जा रहा था।

गर्दन की चोट से ठीक होने के बाद गिल के वापस आने पर, उनके ओपनिंग स्पॉट पर वापस आने की संभावना है और इसलिए, सैमसन के लिए लड़ने के लिए एकमात्र जगह मिडिल में है और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यह पूछने पर कि केरल के विकेटकीपर को तरजीह दी जाएगी या जितेश शर्मा, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खराब फॉर्म से उबर रहे हैं, को जारी रखा जाएगा।

सूर्यकुमार यादव ने कहा, “संजू की बात करें तो, जब वह सर्किट पर आए, तो उन्होंने ऊपर बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग की। अब बात यह है कि ओपनर्स के अलावा, मुझे लगता है कि बाकी सभी को बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। जब उन्होंने इनिंग्स की शुरुआत की तो उन्होंने सच में अच्छा किया। लेकिन शुभमन उनसे पहले श्रीलंका सीरीज़ में खेल चुके हैं, इसलिए वह उस जगह के हकदार थे।” T20 वर्ल्ड कप के बाद 2024 में श्रीलंका सीरीज़ सूर्य के लिए कैप्टन के तौर पर पहली सीरीज़ थी, जब गिल उनके डिप्टी थे और T20 वर्ल्ड कप के अगले एडिशन के साथ, उसी जोड़ी ने एशिया कप के बाद से चार्ज संभाला।

भारतीय टी20 कप्तान ने कहा, "हमने संजू सैमसन को मौके दिए; वह किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। यह देखना अच्छा है कि कोई प्लेयर किसी भी पोज़िशन पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। 3-6, कहीं से भी। मैंने सभी बैट्समैन से कहा है: ओपनर्स के अलावा, सभी को फ्लेक्सिबल होना होगा। दोनों ही प्लान में हैं। दोनों का स्क्वॉड में होना हमेशा अच्छा होता है।" सूर्या ने आगे कहा, "कोई ओपनिंग कर सकता है, कोई निचले ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। दोनों सभी रोल कर सकते हैं। यह हमारी टीम के लिए एक एसेट है और एक अच्छा सिरदर्द है।"

सैमसन ने केरल को लीड करते हुए कुछ फिफ्टी और 40 से ज़्यादा के कुछ स्कोर बनाए हैं, जबकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है। दूसरी ओर, जितेश ने पिछली नौ इनिंग्स में सिर्फ़ दो बार 30 का स्कोर पार किया है और एशिया कप राइजिंग स्टार्स में UAE के ख़िलाफ़ नाबाद 83 रन बनाने के बाद से कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। फिर गिल हैं, जिन्होंने पिछले तीन हफ़्तों से कोई मैच प्रैक्टिस नहीं की है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं।