संजय मांजरेकर ने महिला टी20 विश्व कप 2024 के दौरान उत्तर भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ बोला कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, BCCI से की हटाने की मांग

Highlights संजय मांजरेकर द्वारा की गई ऑन-एयर "नस्लवादी" टिप्पणी की जमकर आलोचना हो रही है कमेंट्री के दौरान कहा- मैं उत्तर (भारत) के खिलाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस टिप्पणी को नेटिज़न्स ने पसंद नहीं किया और उन्हें बीसीसीआई से बर्खास्त करने की मांग की

Women's T20 World Cup 2024: महिला टी20 विश्वकप के दौरान भारतीय क्रिकेट कमेंटेटेर संजय मांजरेकर पर उत्तर भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच के दौरान उनके ऑन-एयर "नस्लवादी" टिप्पणी की जमकर आलोचना हो रही है। यूजर्स उन्हें बीसीसीआई से बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं।

मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए मांजरेकर ने कहा कि वह उत्तर भारत के खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यह तब हुआ जब मांजरेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोचिंग इकाई के बारे में बात कर रहे थे। उनके साथी कमेंटेटर ने पंजाब के पूर्व खिलाड़ी और टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली के बारे में बात की। इसी दौरान मांजरेकर ने कहा कि वह उन्हें पहचान नहीं पाए।

कमेंट्री के दौरान मांजरेकर को ऑन-एयर यह कहते सुना जा सकता है, "माफ कीजिए, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं उत्तर (भारत) के खिलाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता।" इस टिप्पणी को नेटिज़न्स ने पसंद नहीं किया और मांजरेकर को सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ कुछ प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं -

I've no interest in North Indian Cricketers

- Sanjay Manjrekar

Why so much hate ? pic.twitter.com/RBPkPvYuCJ — Sports_comedy (@sports_komedy) October 5, 2024

I don't have interest in North Indian cricketers



~Sanjay Manjrekar @ICC@BCCI how can you allow such racist person in comm panel??



Put ban on him — Naeem𝕏 (@18ModernMaster) October 5, 2024

Sanjay Manjrekar said, “I don’t pay much attention to players from the North.”



Mumbai Lobby is a real thing!! — abhay singh (@abhaysingh_13) October 5, 2024

Sack him — Haritha⋆.ೃ (@Kohli_thetic_X) October 4, 2024

खेल की बात करें तो, शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से करारी शिकस्त दी। सोफी डिवाइन की 36 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। रेणुका ठाकुर सिंह ने 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए। जवाब में, भारत 19 ओवर में 102 रन पर ढेर हो गया, क्योंकि रोज़मेरी मैयर ने 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए।