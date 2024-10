Women's T20 World Cup Final: न्यूजीलैंड की हर खिलाड़ी को 1.31 करोड़ मिलेंगे, पुरस्कार राशि को खिलाड़ियों के बीच बांटा जायेगा

Highlights टीम के प्रत्येक सदस्य के हिस्से में लगभग 155,000 डॉलर (1.31 करोड़ रुपये) आयेंगे महिला टीम के सदस्यों के लिए यह बड़ी रकम है कप्तान के तौर पर सोफी डिवाइन का यह न्यूजीलैंड के लिए आखिरी मैच था

Women's T20 World Cup Final: महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराने वाली न्यूजीलैंड ‘व्हाइट फर्न्स’ क्रिकेट टीम को पुरस्कार राशि में मिली 2.3 मिलियन डॉलर (लगभग 19.33 करोड़ रुपये) को खिलाड़ियों के बीच बांटा जायेगा। इससे टीम के प्रत्येक सदस्य के हिस्से में लगभग 155,000 डॉलर (1.31 करोड़ रुपये) आयेंगे।

