WATCH: जायसवाल-कोहली के रन-आउट पर कॉमेंट्री के दौरान भिड़े संजय मांजरेकर और इरफान पठान, दोनों के बीच हुई तीखी बहस

Highlights मांजरेकर को लगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है रन आउट पर चर्चा कर रहे मांजरेकर पूर्व तेज गेंदबाज की राय से खास तौर पर नाराज दिखे उन्होंने पठान से कहा ‘आप ही बोलिए’ जो भी इससे बहुत प्रभावित नहीं हुए

AUS vs IND, 4rth Test: पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर और इरफान पठान के बीच शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान यशस्वी जायसवाल के भयानक रन आउट को लेकर तीखी बहस हुई। जहां पठान को लगा कि मिड-ऑन पर गेंद को तेजी से मारने के बाद जायसवाल द्वारा रन के लिए कॉल करना गलत था, वहीं मांजरेकर ने जोर देकर कहा कि कोहली ने अपने साथी की बजाय गेंद को देखने में ‘स्कूलबॉय एरर’ की।

यह घटना दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद हुई। मेलबर्न से पठान की लाइव तस्वीरों के साथ अपनी 3डी इमेज के साथ भारत से वर्चुअली बात कर रहे मांजरेकर पूर्व तेज गेंदबाज की राय से खास तौर पर नाराज दिखे। मुंबईकर को लगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने पठान से कहा ‘आप ही बोलिए’ जो भी इससे बहुत प्रभावित नहीं हुए।

बहस से पहले, मांजरेकर ने बताया था कि क्रिकेट में यह ‘प्राइमरी स्कूल’ का नियम है कि नॉन-स्ट्राइकर को रन लेने का फैसला करते समय हमेशा अपने साथी पर नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जायसवाल नॉन-स्ट्राइकर छोर की ओर दौड़ रहे थे और कोहली की गलती की वजह से ओपनर ने ‘अपना विकेट कुर्बान कर दिया’।

उन्होंने यह भी महसूस किया कि कोहली का यह स्पष्ट सुझाव कि उन्होंने जायसवाल की कॉल नहीं सुनी, भी गलत था, उन्होंने कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान ने स्पष्ट रूप से अपने साथी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी रन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, जो संभवतः पार्ट-टाइमर मिशेल मार्श द्वारा फेंका जाने वाला था।

“सिर्फ इसलिए कि यह विराट कोहली है, हम उनके दृष्टिकोण से बहुत अधिक सोच रहे हैं। यह एक बहुत ही स्कूली [लड़के] की गलती थी कि उन्होंने पीछे देखा और फैसला किया कि वहाँ कोई सिंगल नहीं है। यह नॉन-स्ट्राइकर का कॉल नहीं है। अगर यह जायसवाल का गलत कॉल होता, तो फील्डर पैट कमिंस इसे नॉन-स्ट्राइकर के छोर पर फेंक देते। लेकिन क्योंकि कोहली ने ना कहा, इसलिए जायसवाल के पास कोई मौका नहीं था,” मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर तर्क दिया।

“क्रिकेट की सच्चाई यह है कि जब कोई गेंद पॉइंट पर जाती है, तो यह नॉन-स्ट्राइकर का कॉल होता है, लेकिन स्ट्राइकर भी ना कह सकता है,” पठान ने जवाब दिया। मांजरेकर ने महसूस किया कि यह 'गलत उदाहरण' था। उन्होंने कहा, "इरफ़ान, यह बात बिल्कुल सही है, हम गेंद के [नॉन-स्ट्राइकर] के पीछे जाने की बात कर रहे हैं।"

I have watched this clip multiple times, both are my favourites. Jaiswal’s call but Kohli is very good at taking quick singles. Kohli should have taken that run, Jaiswal was running at the danger end. A good 100 partnership but this runout ruined everything.💔 pic.twitter.com/UseP8a8Qgq