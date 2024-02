Sachin Tendulkar in Kashmir: कश्मीर की सड़कों पर सचिन तेंदुलकर ने लगाए चौके-छक्के

Highlights कश्मीर की सड़कों पर सचिन तेंदुलकर ने लगाए चौके छक्के हाथ में बैट का हैंडल पकड़कर लगाया अचूक शॉर्ट सचिन ने 6 गेंदों पर लगाए अलग अलग शॉर्ट

Sachin Tendulkar in Kashmir: क्रिकेट के भगवान व भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर इन दिनों जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां वह गली क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन ने गुरुवार को एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर की। इस वीडियो में उन्होंने लिखा कि कश्मीर में क्रिकेट। वीडियो में देखने में मिल रहा है कि सचिन हाथ में बल्ला थामे हुए हैं।

वीडियो में सचिन अपनी कार से उतरते हैं और सड़क पर क्रिकेट खेल रहे लोगों से कहते हैं क्या हम खेलें। सचिन अपने हाथ में बल्ला थाम लेते हैं और ऑफ साइड पर एक शानदार शॉर्ट लगाते हैं। दूसरी गेंद को वह सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से मारते हैं। तीसरी गेंद पर वह विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट लगाते हैं। चौथी गेंद उनकी टांग को जाकर लगती है। पांचवी गेंद पर वह छक्का लगाते हैं। लास्ट बॉल पर वह बैट के हैंडल से शॉर्ट लगाते हैं। इस दौरान वह कहते हैं कि आपको आउट करना होगा।

