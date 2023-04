Sachin-Arjun Tendulkar IPL 2023: 15 साल के इतिहास में पहली बार, सचिन और अर्जुन तेंदुलकर मैच खेलने वाले पिता पुत्र की पहली जोड़ी

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने घरेलू मैच के लिए अंतिम एकादश में अर्जुन को शामिल किया। अर्जुन के पिता सचिन शनिवार को टीम के अभ्यास सत्र और फिर रविवार को मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। सचिन ने 2008 से 2013 तक छह साल के लिए मुंबई इंडियन्स का प्रतिनिधित्व किया था।

Sachin Tendulkar-Arjun Tendulkar IPL 2023: महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में रविवार को यहां पदार्पण किया। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने घरेलू मैच के लिए अंतिम एकादश में अर्जुन को शामिल किया।

इस 23 साल के तेज गेंदबाज ने मुंबई के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की और दायें हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद अंदर की तरफ स्विंग कराकर प्रभावित किया। उन्होंने अपने दो ओवर में 17 रन दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस दौरान केकेआर के शतकवीर वेंकटेश अय्यर ने उनके खिलाफ एक चौका और एक छक्का जड़ा।

𝙄𝘾𝙔𝙈𝙄!



A special first and a moment to remember 🤗 #MIvKKR | @mipaltan



Relive Arjun Tendulkar's first over in #TATAIPL 🎥🔽

अर्जुन के पिता सचिन शनिवार को टीम के अभ्यास सत्र और फिर रविवार को मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। आईपीएल के 15 साल के इतिहास में सचिन और अर्जुन तेंदुलकर मैच खेलने वाले पिता पुत्र की पहली जोड़ी है। सचिन ने 2008 से 2013 तक छह साल के लिए मुंबई इंडियन्स का प्रतिनिधित्व किया था।

अर्जुन को पांच बार की आईपीएल चैंपियन ने पहली बार 2021 की नीलामी के दौरान उनके आधार मूल्य 20 लाख रुपये में खरीदा था। वानखेड़े स्टेडियम अर्जुन और मुंबई इंडियंस का घरेलू मैदान है। वह हालांकि घरेलू क्रिकेट में मुंबई की टीम में जगह नहीं मिलने के बाद 2022 से गोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे है।

ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक से मिली शानदार शुरुआत के दम पर मुंबई इंडियंस ने वेंकटेश अय्यर के रिकॉर्ड शतक पर पानी फेर कर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रविवार को यहां 14 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से आसान जीत दर्ज की। अय्यर ने 51 गेंदों पर 104 रन बनाए जिसमें छह चौके और नौ छक्के शामिल हैं।

A special victory lap from @mipaltan to thank a special crowd at the Wankhede Stadium in Mumbai 😃 👏#TATAIPL | #MIvKKR

ब्रैंडन मैकुलम ने 2008 में आईपीएल के पहले मैच में केकेआर की तरफ से खेलते हुए 158 रन बनाए थे। इसके बाद पिछले 15 वर्षों में केकेआर का कोई बल्लेबाज तिहरे अंक में नहीं पहुंच पाया था। अय्यर आखिर वह मिथक तोड़ने में सफल रहे। उनकी इस पारी की मदद केकेआर ने छह विकेट पर 185 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।

ईशान किशन (25 गेंदों पर 58 रन, पांच चौके, पांच छक्के) और रोहित (13 गेंदों पर 20 रन) ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़कर मुंबई को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। फॉर्म में वापसी करने वाले कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव (25 गेंदों पर 43 रन, चार चौके, तीन छक्के) और तिलक वर्मा (25 गेंदों पर 30 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की।

टिम डेविड 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे जिससे मुंबई में 17.4 ओवर में पांच विकेट पर 186 रन बनाए। मुंबई की चार मैचों में यह दूसरी जीत है जबकि केकेआर को पांच मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा। रोहित पेट की खराबी कारण टॉस करने के लिए नहीं उतर पाए लेकिन उन्होंने बाद में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुंबई की पारी का आगाज किया।