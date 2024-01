SA20: रिकॉर्ड न्यूनतम 52 पर ढेर, प्रिटोरिया कैपिटल्स ओपनर ही दोहरे अंक में पहुंचे, सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 9 विकेट से दी मात, 15 अंक के साथ दूसरे पायदान पर, 79 गेंद शेष रहते मारी बाजी

Highlights टॉस से कुछ देर पहले तक कवर ढके रहने पड़े। अतिरिक्त नमी ने गेंदबाज का काम कर दिया। प्रिटोरिया कैपिटल्स को ओपनर ही दोहरे अंक में पहुंचे।

SA20: सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने कमाल कर दिया। मौजूदा चैंपियन ने पिछले सीजन के उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स को रिकॉर्ड न्यूनतम 52 रनों पर आउट कर दिया। नौ विकेट और बोनस प्वाइंट से जीत हासिल की। अपना एनआरआर भी बढ़ाया। तैयारी के दौरान गक़ेबरहा में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण टॉस से कुछ देर पहले तक कवर ढके रहने पड़े।

अतिरिक्त नमी ने गेंदबाज का काम कर दिया। प्रिटोरिया कैपिटल्स को ओपनर ही दोहरे अंक में पहुंचे। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सीम गेंदबाजों ने शानदार ढंग से फायदा उठाया। कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाजों फिल साल्ट और विल जैक ने पहले तीन ओवरों में बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए थे। सॉल्ट (10) के आउट होने के बाद विकेट की पतझड़ लग गई।

ओटनील बार्टमैन ने अपनी पहली ही गेंद पर बेहद प्रभावशाली स्पैल मारा और कॉलिन इंग्राम को एक रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बॉलर ने 3.3 ओवर में 12 देकर 4 विकेट और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। करियर के सर्वश्रेष्ठ SA20 आंकड़े दर्ज किए। सनराइजर्स ने 79 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। बोनस अंक की जीत ने सनराइजर्स को SA20 तालिका में 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

