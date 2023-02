SA20 Match: टी20 लीग में एमआई केपटाउन का बुरा हाल, 13 अंक के साथ सबसे नीचे, 10 में केवल तीन मैच जीते, जोबर्ग सुपर किंग्स 26 अंक के साथ अंतिम-4 में

Highlights लीग में एमआई केपटाउन का सबसे बुरा हाल रहा है। टीम ने 10 मैच में 3 जीत और 7 हार के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा। जोबर्ग सुपर किंग्स ने MI केपटाउन को 76 रनों से हराकर घरेलू सेमीफाइनल में टिकट पक्का किया।

SA20 Match 29: दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग अंतिम दौर में है। 8 और 9 फरवरी को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 11 फरवरी को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रिटोरिया कैपिटल्स और जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम अंतिम चार में पहुंच गई है।

The @JSKSA20 maintained their momentum in the build-up to the #Betway#SA20 semi-finals with a convincing bonus point 76-run victory over @MICapeTown at the Wanderers. Read the full match report here: https://t.co/PeC2jJAN7W@betway_indiapic.twitter.com/eee4vHIJsw — Betway SA20 (@SA20_League) February 6, 2023

लीग में एमआई केपटाउन का सबसे बुरा हाल रहा है। टीम ने 10 मैच में 3 जीत और 7 हार के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा। टीम के पास केवल 13 अंक रहा। 29वें मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स ने MI केपटाउन को 76 रनों से हराकर घरेलू सेमीफाइनल में टिकट पक्का किया।

जोबर्ग सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में एमआई केपटाउन की टीम 17.5 ओवर में 113 पर सिमट गई। लेउस डु प्लोय ने शानदार पारी खेली। 48 गेंद में 81 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है।

लेउस डु प्लोय को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एमआई केप टाउन ने टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। जोबर्ग सुपर किंग्स के लेउस डु प्लोय ने 81 और मैथ्यू वेड ने 40 की शानदार पारी खेली। कप्तान फाफ डु प्लेसिस खाता नहीं खोल सके।