SA20 2024: पार्ल रॉयल्स के सामने प्रिटोरिया कैपिटल्स, टीवी और स्ट्रीमिंग पर एसएटी20 लीग कब और कहां देखें?, जानें प्वाइंट टेबल का हाल

SA20 2024 Live telecast: आईपीएल और आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले क्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में चौके और छक्के की बरसात शुरू हो गई। भले ही दक्षिण अफ्रीका में बारिश हो रही है, लेकिन 6 टीमों के खिलाड़ी दनादन चौके और छक्के मारना शुरू कर दिए हैं। दुनिया भर में इतनी सारी फ्रेंचाइजी लीग आने के साथ फैंस के सामने कई मौके हैं।

पार्ल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारत में रात 9 बजे से प्रसारण होगा। SA20 जल्दी ही आईपीएल की छाया से बाहर निकलने में सक्षम हो गया (चूंकि सभी छह टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजियों के स्वामित्व में हैं)। डेविड मिलर और जोस बटलर का जलवा देखने को मिलेगा।

