SA20 2023: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज की धुआंधार बैटिंग, 27 गेंद में 7 छक्के की मदद से कूट डाले 66 रन, कप्तान राशिद ने एक ओवर में दिए 28 रन, रबाडा, करेन और आर्चर फेल

Highlights जानसेन ने 27 गेंद में 7 छक्के और 3 चौके की मदद से 66 रन कूट डाले। मुंबई इंडियंस केपटाउन के टॉप गेंदबाद बेबस नजर आए। सनराइजर्स ने इस थ्रिलर को अंतिम ओवर में जीत लिया है।

SA20 2023: मुंबई इंडियंस केपटाउन की टीम लगातार दूसरे मैच में हार हुई। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। सनराइजर्स ईस्टर्न केप दो जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस केपटाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। मुंबई इंडियंस केपटाउन कप्तान राशिद खान ने 1 ओवर में 28 रन दिए।

Marco Jansen smashed his way to an incredible 66 off 27 balls to make a late lunge and claim the Player of the Match award!#Betway#SA20#MICTvSEC | @betway_indiapic.twitter.com/u9ccddWs4U