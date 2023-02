SA20 2023: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज इस टीम से जुड़े, बीबीएल में कर चुके हैं धमाका, 12 पारी और 307 रन

Highlights बीबीएल 2022-23 में होबार्ट हरिकेंस के लिए 12 पारियों में 307 रन बनाए हैं। सीएसके के मुताबिक, वेड पहले ही जोबर्ग टीम से जुड़ चुके हैं। 26 वर्षीय जोसेफ ने सात मैच खेले और चार विकेट लिए।

SA20 2023: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज मैथ्यू वेड जॉबबर्ग सुपर किंग्स से जुड़ गए हैं। वेड बचे हुए सीजन के लिए जॉबबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। बीबीएल 2022-23 में होबार्ट हरिकेंस के लिए 12 पारियों में 307 रन बनाए हैं।

जॉबबर्ग सुपर किंग्स ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग 2023 सीज़न के शेष के लिए अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू वेड के हस्ताक्षर की घोषणा की। वह अल्जारी जोसेफ की जगह लेंगे, जो 4 फरवरी से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में शामिल हुए हैं।

