SA vs PAK, 1st Test: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग XI की घोषणा की, बाबर आजम की वापसी

SA vs PAK, 1st Test: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी अंतिम एकादश की घोषणा कर दी है, जो गुरुवार से सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में शुरू होगा। अक्टूबर में मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद बाहर किए गए पूर्व कप्तान बाबर आज़म की टीम में वापसी हुई है। इस बीच, इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान आज़म की अनुपस्थिति में टेस्ट डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। पाकिस्तान ने पहले दो टेस्ट मैचों के लिए विशेषज्ञ स्पिनर को मैदान में नहीं उतारा है, और इसके बजाय चार खिलाड़ियों के तेज गेंदबाजी आक्रमण को चुना है।

शान मसूद की अगुवाई वाली टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ़ अपने घरेलू मैदान पर 0-2 से शर्मनाक हार झेलने के बाद लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ में 2-1 से जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने दौरे के टी20I चरण में 0-2 से हार झेलने के बाद हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ में प्रोटियाज़ को 3-0 से हराया। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा।

