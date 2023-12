SA vs IND Score, First Test: बीच मैच में दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, कप्तान बाहर, इस खिलाड़ी ने संभाली कमान, जानें

Highlights भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। 1992 के बाद यहां पर सीरीज नहीं जीता है। 20वें ओवर में मैदान छोड़ना पड़ा।

SA vs IND Score, First Test: पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन भारतीय टीम संघर्ष कर रही है। 177 रन पर 7 विकेट गिर गए हैं। केएल राहुल 40 रन बनाकर खेल रहे हैं और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले साथ दे रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। 1992 के बाद यहां पर सीरीज नहीं जीता है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन मंगलवार को यहां बायीं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा और उनका मैच में आगे खेलना संदिग्ध है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानसन पर लगाए गए विराट कोहली के ड्राइव को रोकने के प्रयास में बावुमा चोटिल हो गए और उन्हें 20वें ओवर में मैदान छोड़ना पड़ा।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के अनुसार,‘‘स्कैन से पता चला है कि उनकी बायीं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। मैच में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें चिकित्सकों की दैनिक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा।’’

बावुमा एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को रोकने के प्रयास में चोटिल होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के फिजियो की मदद से मैदान से बाहर गए। उनके स्थान पर डीन एल्गर ने कार्यवाहक कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभाली। एल्गर ने इस श्रृंखला के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। बावुमा की जगह वियान मुल्डर ने क्षेत्ररक्षण किया।

