SA vs IND, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बार इतिहास, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम, सीरीज पर 2-1 से कब्जा, रिकॉर्ड की बारिश

Highlights चौथे विकेट के लिये 116 रन जोड़े। मेजबान टीम 218 रन पर आउट हो गई। अर्शदीप ने नौ ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए।

SA vs IND, 3rd ODI: भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बार इतिहास रच दिया। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया टीम के पास है, लेकिन टीम इंडिया भी पीछे है। कंगारू टीम 30 जीत के साथ पहले पायदान पर है और भारतीय टीम 27 जीत के साथ दूसरे पायदान पर है।

𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗕𝗧𝗦 | 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗢𝗗𝗜 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀



A 2⃣-1⃣ ODI series win in South Africa 🏆👌



Any guesses on who won the Impact fielder of the series medal? 🏅😎



#TeamIndia | #SAvIND

संजू सैमसन के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक और अर्शदीप सिंह के चार विकेट की मदद से पार्ल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका को 78 रनों से हरा दिया और तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज 2-1 से जीत ली। 297 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत मजबूत रही, लेकिन भारतीय बॉलर ने वापसी करते हुए जीत दिलाई।

संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच और अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सिंह ने 3 मैच में 10 विकेट झटके। युवा ब्रिगेड ने कमाल का प्रदर्शन किया। तीसरे एकदिवसीय मैच में प्रोटियाज को चारों खाने चित कर दिया। भारत अब 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा।

Congratulations to Team India on a fantastic victory in the 3rd ODI against a formidable Proteas lineup. Put into bat on a sluggish surface that offered variable bounce, @IamSanjuSamson led the way with a structured knock, securing his maiden century. Young talent @TilakV9 also… pic.twitter.com/UlGqpcEeqb — Jay Shah (@JayShah) December 21, 2023

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वनडे जीत

30 - 2003 में ऑस्ट्रेलिया

27 - 2023 में भारत

26 - 1999 में ऑस्ट्रेलिया

25 - 1996 में दक्षिण अफ़्रीका

25 - 2000 में दक्षिण अफ्रीका।

दक्षिण अफ्रीका में IND बनाम SA द्विपक्षीय सीरीज परिणाम

1992/93: दक्षिण अफ्रीका 5-2 से जीता

2006/07: दक्षिण अफ्रीका ने 4-0 से जीत हासिल की

2010/11: दक्षिण अफ्रीका 3-2 से जीता

2013/14: दक्षिण अफ्रीका 2-0 से जीता

2017/18: भारत 5-1 से जीता

2021/22: दक्षिण अफ्रीका 3-0 से जीता

2023/24: भारत 2-1 से जीता।

एक कैलेंडर वर्ष में उच्चतम बल्लेबाजी स्ट्राइक-रेट (न्यूनतम 900 रन)

140.66 - हेनरिक क्लासेन (2023)

137.91 - एबी डिविलियर्स (2015)

118.22 - जॉनी बेयरस्टो (2018)

117.07 - रोहित शर्मा (2023)

113.59 - सनथ जयसूर्या (1997)

113.26 - एडेन मार्कराम (2023)

112.66 - डेविड वार्नर (2023)

112.48 - सनथ जयसूर्या (1996)।

एकदिवसीय मैचों में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए बीबीआई

5/37 - अर्शदीप सिंह, जोहान्सबर्ग, 2023

4/27 - वेंकटेश प्रसाद, मुंबई डब्ल्यूएस, 1996

4/27 - आवेश खान, जोहान्सबर्ग, 2023

4/29 - मुनाफ पटेल, जोहान्सबर्ग, 2011

4/30 - अर्शदीप सिंह, पार्ल, 2023

वनडे में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक 4 से अधिक विकेट लेने का कारनामा

3- युजवेंद्र चहल

3-कुलदीप यादव

2-सुनील जोशी

2- अनिल कुंबले

2- अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका में एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक 4 से अधिक विकेट लेने वाले मेहमान गेंदबाज

2 - कीथ आर्थरटन (वेस्टइंडीज, 1998/99)

2 - ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया, 2001/02)

2 - युजवेंद्र चहल (भारत, 2017/18)

2-कुलदीप यादव (भारत, 2017/18)

2 - अर्शदीप सिंह (भारत, 2023/24)।

Arshdeep Singh is the Player of the Series for his bowling brilliance, claiming 🔟 wickets in three matches 👏👏



#TeamIndia | #SAvIND

2010/11 में मुनाफ पटेल के 11 विकेट के बाद अर्शदीप सिंह के तीन मैचों में 10 विकेट दक्षिण अफ्रीका में द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में भारत द्वारा लिए गए दूसरे सबसे अधिक विकेट हैं। भारत ने 2018 के बाद दूसरी बार यहां वनडे श्रृंखला जीती है । दक्षिण अफ्रीका के लिये सलामी बल्लेबाज टोनी डि जोर्जी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका।