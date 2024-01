SA vs IND, 2nd Test Score: दक्षिण अफ्रीका 55 रन ढेर, रिकॉर्डों की बारिश, देखें टॉप क्लास स्पेल

Highlights भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। 55 रन पर आउट किया। मेजबान टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

SA vs IND, 2nd Test Score: तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरे मैच में कमाल की गेंदबाजी की। सिराज ने 9 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 15 रन देकर 6 विकेट झटके। मेजबान टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और 55 रन पर आउट किया। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है।

Double breakthrough for #TeamIndia!@mdsirajofficial is breathing 🔥 this morning & bags a ⿥-fer in just his 8th over!



A sensational spell leaves #SouthAfrica reeling!



Tune in to #SAvIND 2nd Test

LIVE NOW | Star Sports Network#Cricketpic.twitter.com/hpzR8g9wLH — Star Sports (@StarSportsIndia) January 3, 2024

दक्षिण अफ़्रीका में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ीः

7/61 - शार्दुल ठाकुर, जोहान्सबर्ग, 2022

7/120 - हरभजन सिंह, केप टाउन, 2011

6/15 - मोहम्मद सिराज, केप टाउन, 2024

6/53 - अनिल कुंबले, जोहान्सबर्ग, 1992

6/76 - जवागल श्रीनाथ, गक़ेबरहा, 2001

6/138 - रवीन्द्र जड़ेजा डरबन, 2013।

Siraj gets the big fish of South Africa.



- Siraj on fire. 🔥pic.twitter.com/WATzhIigOz — Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2024

भारत के लिए सबसे कम खर्चीला टेस्ट पांच विकेटः

5/7 - जसप्रीत बुमराह बनाम वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2019

6/12 - वेंकटपति राजू बनाम श्रीलंका, चंडीगढ़, 1990

5/13 - हरभजन सिंह बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, 2006

6/15 - मोहम्मद सिराज बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2024

5/18 - सुभाष गुप्ते बनाम पाकिस्तान, ढाका, 1955।

दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम ऑल-आउट योगः

55 बनाम भारत, केप टाउन, 2024

73 बनाम श्रीलंका, गॉल, 2018

79 बनाम भारत, नागपुर, 2015

83 बनाम इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग, 2016

84 बनाम भारत, जोहान्सबर्ग, 2006।

टेस्ट में भारत के विरुद्ध सबसे कम ऑल-आउट योग

55 - दक्षिण अफ़्रीका, केप टाउन, 2024

62 - न्यूजीलैंड, मुंबई डब्ल्यूएस, 2021

79 - दक्षिण अफ्रीका, नागपुर, 2015

81 - इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2021

82 - श्रीलंका, चंडीगढ़, 1990

Innings Break!



A stupendous outing for our bowlers in the first innings as South Africa are all out for 55 runs in the first session of the 2nd Test.



This is the lowest Test score by an opposition against India.



Scorecard - https://t.co/j9tTnGLuBP#SAvINDpic.twitter.com/86iHajl5Yu — BCCI (@BCCI) January 3, 2024

कप्तान डीन एल्गर ने अंतिम टेस्ट में टॉस जीता और उन्होंने अच्छी खासी घास वाली पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। सिराज ने जादुई स्पैल फेंका। स्विंग, सीम, सटीकता से भरपूर था। भारत ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पहले स्पैल की शानदार गेंदबाजी (15 रन देकर छह विकेट) से दूसरे और आखिरी टेस्ट के शुरुआती दिन लंच से पहले दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 55 रन पर समेट दिया।

That's a 5-FER for @mdsirajofficial 🔥🔥



His first five-wicket haul in South Africa and third overall.#SAvINDpic.twitter.com/lQQxkTNevJ — BCCI (@BCCI) January 3, 2024

सिराज ने नौ ओवर में तीन मेडन से 15 रन देकर छह विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने आठ ओवर में एक मेडन से 25 रन देकर दो विकेट हासिल किये। मुकेश कुमार ने 2.2 ओवर में दो मेडन से दो विकेट झटके और एक भी रन नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए केवल दो बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। काइल वेरेयने ने 15 और डेविड बेडिंघम ने 12 रन बनाये।