SA vs IND: दूसरे टेस्ट से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट प्रेक्टिस में शार्दुल ठाकुर के कंधे पर लगी चोट

Highlights टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लग गई संभावना है कि वह केपटाउन में 3 जनवरी से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से शार्दुल ठाकुर चूक जाएंगे फिजियो ने उनके कंधे पर आइस पैक स्लिंग लगा दी और उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी नहीं की

SA vs IND, 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को एक झटका लगा है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को नेट्स पर बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लग गई। ऐसी संभावना है कि वह केपटाउन में 3 जनवरी से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से शार्दुल ठाकुर चूक जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्कैनिंग के जरिए चोट की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है।

फिलहाल, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उनकी चोट के स्कैन की जरूरत है या नहीं। लेकिन ठाकुर काफी असुविधा में थे और नेट सत्र के दौरान गेंदबाजी नहीं कर सके। नेट प्रेक्टिस के दौरान ठाकुर को फील्डिंग कोच टी. दिलीप के थ्रोडाउन का सामना करते समय बाएं कंधे पर चोट लग गई थी। यह नेट सत्र के लगभग 15 मिनट बाद हुआ जब राठौड़ ने एक थ्रोडाउन डाला जो कि लंबाई से ऊपर उठा।

इसमें ठाकुर एक उलझन में थे, जैसा कि पहले टेस्ट की दूसरी पारी में हुआ था जब तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने डेविड बेडिंघम के लिए एक कैच पूरा करने के लिए बढ़त हासिल की थी। यहां भी, ठाकुर उस शॉर्ट गेंद का बचाव नहीं कर सके जो उनके अग्रणी कंधे (बाएं) पर लगी और वह तुरंत दर्द से चिल्ला उठे थे।

