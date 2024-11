Highlights संजू सैमसन ने 50 गेंदों में बनाए 107 रन, लगाए 7 चौके और 10 छक्के यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय का सबसे तेज शतक भी है

SA vs IND, 1st T20I :संजू सैमसन ने शुक्रवार को डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में महज 74 गेंदों शतक जड़ दिया। यह उनकी बैक टू बैक सेंचुरी है। सैमसन ने लगातार दो शतक लगाए। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम टी20 में एक शतक लगाया और इस सीरीज की धमाकेदार शुरुआत की। पूरी भारतीय टीम उनकी पारी की सराहना करते हुए खड़ी है। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय का सबसे तेज शतक भी है। सैमसन ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और तालियों की गड़गड़ाहट का आनंद लिया।

15वां ओवर डाल रहे केशव महाराज की डाली गई फ्लैट गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड पर लॉन्ग-ऑफ पर शॉट लगाया और यह मील का पत्थर हासिल किया। हालांकि अगले ओवर में वह अपना विकेट भी खो बैठे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 10 छक्कों के साथ 107 रन बनाए। भारतीय खेमे के लिए यह बेहतरीन पारी रही। 16वां ओवर डाल रहे नकाबायोमजी पीटर ने उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराया।

