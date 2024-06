SA vs BAN, T20 World Cup 2024: पिच को लेकर किचकिच, रन बनाने में फेल टी20 धुरंधर, नासाउ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड और आउटफील्ड पर इस खिलाड़ी ने बोला हमला

Highlights SA vs BAN, T20 World Cup 2024: ड्रॉप इन पिचों पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल है। SA vs BAN, T20 World Cup 2024: क्रिकेट के लिहाज से यह कड़ी प्रतिस्पर्धा है। SA vs BAN, T20 World Cup 2024: क्लासेन ने बांग्लादेश के खिलाफ 44 गेंद पर 46 रन बनाए।

SA vs BAN, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने नासाउ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड की पिच और आउटफील्ड की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) टी20 क्रिकेट के लिए अमेरिका में बाजार तलाश रहा है तो इस तरह की परिस्थितियों में ऐसा करना बेहद मुश्किल होगा। इस मैदान की ड्रॉप इन पिचों पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल है। भारत ने टी20 विश्व कप में इस पिच पर 119 जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 113 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया।

🇿🇦 win a thriller in New York 🔥



A skilful bowling display against Bangladesh helps them defend the lowest total in Men's #T20WorldCup history 👏#T20WorldCup | #SAvBAN | 📝: https://t.co/XCZhIYVOHipic.twitter.com/Kak9T5Jq0S — ICC (@ICC) June 10, 2024

क्लासेन ने बांग्लादेश के खिलाफ 44 गेंद पर 46 रन बनाए और आखिर में उनकी यह पारी निर्णायक साबित हुई। क्लासेन ने दक्षिण अफ्रीका की चार रन से जीत के बाद कहा,‘‘निश्चित तौर पर अगर आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं और यहां बाजार तलाश रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थितियों में ऐसा करना संभव होगा।

A good knock 🏏



46 runs for South Africa earns Heinrich Klaasen the @Aramco POTM award 🏆#SAvBAN#T20WorldCuppic.twitter.com/dHxJfYIgwi — ICC (@ICC) June 10, 2024

क्रिकेट के लिहाज से यह कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इससे शीर्ष टीमों और अन्य टीमों के बीच अंतर कम हो गया है।’’ इस आक्रामक बल्लेबाज ने कहा कि बल्लेबाज इस तरह की पिच पर खेलना पसंद नहीं करेंगे जबकि गेंदबाज ऐसी पिचों पर खेलना चाहेंगे। आईसीसी पहले ही स्वीकार कर चुका है कि उसने जिस तरह की पिचों की उम्मीद की थी यह वैसी नहीं हैंं।

He had time today ⌚️



Moneybagg Yo came out to see the Proteas win against Bangladesh in New York 🗽#SAvBAN#T20WorldCuppic.twitter.com/b0gsVBfWsK — ICC (@ICC) June 11, 2024

क्लासेन ने कहा,‘ईमानदारी से कहूं तो ‘मुझे लगता है कि सभी बल्लेबाज इस स्थान से बाहर निकलना चाहेंगे लेकिन गेंदबाज यही बने रहना चाहेंगे। लेकिन हमने अपनी भूमिका निभाई और हमारा लक्ष्य यहां तीनों मैच में जीत दर्ज करना था। निश्चित तौर पर जितना हमने सोचा था जीत हासिल करना उससे अधिक मुश्किल रहा।’’

No team has locked in a #T20WorldCup second round berth yet 🤔👀



Here's where every side is placed ⬇https://t.co/ROZA7taqKx — ICC (@ICC) June 11, 2024

उन्होंने कहा,‘‘हमारे लिए यहां काफी तनाव भरा रहा क्योंकि मैच वास्तव में काफी करीबी बन गए। हमारे लिए कोई भी मैच आसान नहीं रहा लेकिन इसके बावजूद यह अच्छा मनोरंजक क्रिकेट है। कोई भी टीम इस मैदान पर किसी भी टीम को हरा सकती है।’’ पिछले साल मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले क्लासेन ने कहा,‘‘मैं डलास और उत्तरी कैरोलिना में खेला था। वहां विकेट इससे बेहतर थे और उस तरह की परिस्थितियों में क्रिकेट का प्रसार करना थोड़ा आसान हो जाता है।’’