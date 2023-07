नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभवी और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों इस खबर खूब वायरल हो रही है। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के द्वारा अपना इंस्टाग्राम बायो बदलते ही संन्यास की अफवाहें तेज कर दी हैं।

इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही है। फैन्स क्रिकेटर को लेकर कई ट्वीट और कमेंट्स कर रहे हैं। क्रिकेटर, जिनकी इंस्टाग्राम बायो पर पहली पंक्ति अब 'भारतीय' के रूप में पढ़ी जाती है, जबकि पहले यह 'भारतीय क्रिकेटर' थी। ऐसे में उनके संन्यास को लेकर कई अटकले लगाई जा रही है।

Bhuvneshwar kumar in WC+CT+ASIA CUP (ODIs) tournaments.



Matches-26

Wickets -33

Eco-4.55

Avg-29



Injury ruined his career was a top player. pic.twitter.com/lDxRXhlCD6