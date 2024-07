VIDEO: नताशा के पीछे दौड़ा 'लिटिल पांड्या', सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Highlights स्कूटर से भाग रही है नताशा, हार्दिक पांड्या का बेटा दौड़ रहा मां के साथ खुश हैं हार्दिक पांड्या का बेटा नताशा ने हार्दिक पांड्या के साथ बीते दिनों तलाक का किया था ऐलान

VIDEO: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से अलग होकर नताशा स्टेनकोविक सर्बिया चली गई। एयरपोर्ट पर जाते वक्त हार्दिक पांड्या का बेटा अपने पिता के लिए रोता हुआ दिखाई दिया। इधर, सोशल मीडिया पर भी हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक की खबरें सुर्खियां बटोरती रहीं। इन सबके बीच सर्बिया से हार्दिक की एक्स पत्नी नताशा ने लेटेस्ट वीडियो शेयर की है। जिसे देखकर हार्दिक पांड्या भी खुश हो जाएंगे।

My #1! Everything I do, I do for you ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/g7KUzKgbAz