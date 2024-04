RR vs RCB: विराट कोहली के बल्ले से निकला IPL 2024 का पहला शतक, 67 गेंदों में बनाई सेंचुअरी

IPL 2024: विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2024 का पहला शतक लगाया है। उन्होंने 67 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों के साथ अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ वह आईपीएल 2024 सीजन के पहले शतकवीर बन गए हैं। यह आईपीएल का उनका आठवां शतक है। कोहली के बल्ले से निकला यह शतक आईपीएल में सबसे स्लो है। इससे पहले मनीष पांडे ने भी साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 67 गेंदों में आरसीबी तरफ से लगाया था।

कोहली ने अपनी पारी में 72 गेंदों का सामना करते हुए 113 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उनके 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। कोहली की शतकीय पारी की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में अपने 3 विकेट खोकर 183 रन रनों का स्कोर खड़ा किया है। उनके अलावा कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 33 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। जबकि अन्य बल्लेबाजों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

