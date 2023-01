IND vs NZ 2nd ODI: टॉस जीतकर फैसला लेना भूले कप्तान रोहित शर्मा, देखें सोशल मीडिया पर फैंस ने कैसे लिए मजे

Highlights रोहित शर्मा टॉस जीतकर यह फैसला लेना भूल गए कि उन्हें बैटिंग करनी है या फील्डिंग कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद बोले कि वह बॉलिंग करेंगे, जिसके बाद फैंस की हंसी नहीं रुकी

IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत आज रायपुर में दूसरा वनडे मैच खेल रहा है। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी अभी तक पूरी तरह से मेहमान टीम पर हावी रही है। टीम इंडिया के गेंदबाजो ने 10 रनों के भीतर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिरा डाले। इस मुकाबले के लिए हुए टॉस के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के साथ गजब हो गया है।

वह टॉस जीतकर यह फैसला लेना भूल गए कि उन्हें बैटिंग करनी है या फील्डिंग। हालांकि जब उन्हें थोड़ी देर बाद याद आया तो उन्होंने फील्डिंग को चुना। लेकिन इस दौरान सामने खड़े कप्तान टॉम लैथम और कमेंटेटर जवागल श्रीनाथ हंसने लगे। टॉस के दौरान भारतीय खिलाड़ी भी मैदान पर मौजूद प्रैक्टिस कर रहे थे और रोहित की इस हरकत के बाद वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

दरअसल हुआ यूं कि रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और उन्हीं के पक्ष में सिक्का गिरा। इसके बाद जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे तो रोहित शर्मा भूल गए कि उन्हें क्या करना है। कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद बोले कि वह बॉलिंग करेंगे, जिसके बाद फैंस की हंसी नहीं रुकी और ट्वीटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर कोई उन्हें भुलक्कड़ कह रहा है तो कोई उन्हें फिल्म 'गजनी' का आमिर खान बता रहा है। फैंस मीम्स के साथ खूब मजे ले रहे हैं।

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia win the toss and elect to field first in the second #INDvNZ ODI.



Follow the match ▶️ https://t.co/V5v4ZINCCL@mastercardindiapic.twitter.com/YBw3zLgPnv