ODI Batting Rankings: रोहित शर्मा ने बाबर आजम को पछाड़कर ICC की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया

756 रेटिंग अंकों के साथ रोहित भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (784) से ठीक पीछे हैं, जिन्होंने रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है।

ICC ODI Batting Rankings: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं।

38 वर्षीय रोहित, जिन्होंने 2025 के आईपीएल सीज़न के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, ने बाबर आज़म को पछाड़कर एक स्थान ऊपर पहुँच गए हैं, जबकि हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई दौरे पर समाप्त हुई एकदिवसीय श्रृंखला में लगातार कम स्कोर के बाद यह पाकिस्तानी बल्लेबाज तीसरे स्थान पर खिसक गया।

756 रेटिंग अंकों के साथ रोहित भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (784) से ठीक पीछे हैं, जिन्होंने रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है। पूर्व कप्तान विराट कोहली 736 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। रोहित और कोहली दोनों ने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन 50 ओवर के खेल में खेलना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है।

दोनों स्टार बल्लेबाज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और उन्होंने लय में वापसी के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। अपने पुराने भारतीय साथी कोहली के साथ एकदिवसीय खेल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक, रोहित ने 2019 विश्व कप के दौरान अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग अंक हासिल किए, जब उन्होंने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड तोड़ पाँचवाँ शतक जड़कर 882 अंक अर्जित किए।

रोहित और कोहली आखिरी बार इस साल की शुरुआत में यूएई में भारत के विजयी चैंपियंस ट्रॉफी अभियान के दौरान एकदिवसीय मैचों में दिखाई दिए थे। भारत के वर्तमान में पुरुष एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 15 में पाँच खिलाड़ी हैं, जिनमें श्रेयस अय्यर आठवें और केएल राहुल 15वें स्थान पर हैं।

