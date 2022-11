टी20 विश्व कप में हार, कप्तान रोहित पर गिर सकती है गाज!, छिन सकती है टी20 की कप्तानी, ये खिलाड़ी हो सकता है नया कप्तान

Highlights भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बदलाव करने का मूड बना लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और टी20 में अलग-अलग कप्तान हो सकते है।

Rohit Sharma hardik pandya: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम के ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति को बर्खास्त कर दिया। अब कप्तान रोहित शर्मा पर गाज गिर सकती है।

सूत्रों ने कहा कि बीसीसीआई ने नए पैनल के लिए कुछ जिम्मेदारी दे रही है। पांच सदस्यों के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। नए पैनल को “प्रत्येक प्रारूप में टीम के लिए कप्तानी नियुक्त” करनी होगी। ऐसी चर्चा है कि रोहित शर्मा की जगह टी20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी सकती है। वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित के पास रहेगी।

🚨NEWS🚨: BCCI invites applications for the position of National Selectors (Senior Men).



Details : https://t.co/inkWOSoMt9