Rohit Sharma-Chris Gayle Sixer King: 6 फरवरी को महारिकॉर्ड बनाएंगे हिटमैन, एक छक्का लगाते ही गेल रिकॉर्ड ध्वस्त, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान 351 के साथ पहले पायदान पर...

Highlights Rohit Sharma-Chris Gayle Who is Sixer King: भारतीय टीम 2024 में वनडे मैच नहीं खेलेगी। Rohit Sharma-Chris Gayle Who is Sixer King: रोहित शर्मा हिटमैन को इंतजार करना पड़ेगा। Rohit Sharma-Chris Gayle Who is Sixer King: 6 फरवरी को रोहित 332 छक्का लगाकर गेल रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।

Rohit Sharma-Chris Gayle Who is Sixer King: टीम इंडिया (TEAM IDNIA) के कप्तान रोहित शर्मा (ROHIT SHARMA) ने एक और कारनामा अपने नाम किया है। श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (वनडे) क्रिकेट मैच में 331 छक्का लगाया। इस बीच वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज ओपनर क्रिस गेल रिकॉर्ड (RECORD) को बराबर कर लिया। भारतीय टीम 2024 में वनडे मैच नहीं खेलेगी। हिटमैन को इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय टीम को अगला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ 6 फरवरी 2025 को खेलना है।

Rohit Sharma is just one six away from overtaking Chris Gayle 💥



Will The Hitman break Shahid Afridi’s record of 351 ODI maximums? 👀 pic.twitter.com/zeqNT66IPC — ICC (@ICC) August 10, 2024

6 फरवरी को रोहित 332 छक्का लगाकर गेल रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। विश्व में सबसे अधिक वनडे छक्के मारने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी के नाम है। अफरीदी ने 398 मैच में 351 छक्के मारे हैं। क्रिस गेल ने 301 मैच में 331 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने 265 मैच में 331 छक्के मार चुके हैं। सनथ जयसूर्या 445 मैच में 270 छक्के के साथ चौथे पायदान पर है।

Most sixes in career in ODIs- (वनडे में करियर के सबसे ज्यादा छक्के)-

1. शाहिद अफ़रीदीः 351

2. रोहित शर्माः 331

3. क्रिस गेलः 331

4. एसटी जयसूर्याः 270

5. एमएस धोनीः 229

6. इयोन मॉर्गनः 220

7. एबी डिविलियर्सः 204

8. बी बी मैकुलमः 200

9. सचिन तेंदुलकरः 195

10. सौरव गांगुलीः 190

शर्मा ने अपने पदार्पण के बाद से अब तक 331 एकदिवसीय छक्के लगाए हैं। महान वेस्टइंडीज के बराबर खड़ा कर दिया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 2021 में संन्यास लेने के बाद वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीसरे वनडे में सिर्फ 20 गेंदों पर 35 रन की पारी के दौरान रोहित ने सिर्फ एक छक्का लगाया, जिससे उन्होंने गेल के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 2000 वनडे रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने की सूची में रोहित और गेल से आगे अब एकमात्र खिलाड़ी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं, जिनके नाम 351 छक्कों का रिकॉर्ड है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज आने वाले मैचों में इस आंकड़े को पार करना चाहेंगे।