Road Safety World Series T20 2022 Final: इंडिया और श्रीलंका लीजेंड्स में फाइनल मुकाबला, सचिन के सामने दिलशान, जानें दोनों टीम के बारे में

Highlights ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। श्रीलंका लीजेंड्स ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज लीजेंड्स को हराया। श्रीलंका लीजेंड्स ने 4 मैचों में 4 जीत और 16 अंकों के साथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2022 अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

Road Safety World Series 2022 Final India Legends vs Sri Lanka Legends: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 को इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के रूप में दो फाइनलिस्ट मिल गए हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।

Its a repeat of the first season as the @India__Legends take on @LegendsSri! Shoutout to all the fans to come and support their favorite Legends for the mega finals! Book your tickets now on @bookmyshow 😍🎟️#RoadSafetyWorldSeries#rsws#cricket#yehjunghailegendary#IndLvsSLLpic.twitter.com/cWhnNjs83f