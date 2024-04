Riyan Parag IPL 2024: कोहली के करीब पराग, 181 रन के साथ दूसरे पायदान पर, बुमराह सहित मुंबई इंडियंस बॉलर को फोड़ा, शेन बांड ने कहा- दूसरा सूर्यकुमार

Highlights घरेलू क्रिकेट का फॉर्म आईपीएल में भी जारी रखते हुए दो अर्धशतक जमाये हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ छह विकेट से मिली जीत में 39 गेंद में नाबाद 54 रन की पारी खेली। मुझे सूर्यकुमार यादव की याद दिलाता है जो कई साल पहले मुंबई इंडियंस से जुड़ा था।

Riyan Parag IPL 2024: असम के खिलाड़ी रियान पराग ने कमाल कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी 181 रन के साथ विराट कोहली के बराबर पहुंच गए हैं। 3 मैच में विराट भी 181 रन के साथ पहले पायदान पर है और पराग भी 181 रन के साथ दूसरे पायदान पर है। पराग ने मुंबई के बॉलर को जमकर फोड़ा। लगातार दूसरे मैच में फिफ्टी पूरे किए और टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 अंक के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई। रॉयल्स के सहायक कोच शेन बांड ने फॉर्म में चल रहे रियान पराग को काफी प्रतिभाशाली बताते हुए उनकी तुलना एक दशक पहले मुंबई इंडियंस से जुड़े सूर्यकुमार यादव से की है जो कालांतर में दुनिया के सबसे आक्रामक टी20 बल्लेबाजों में से एक बने।

बाइस बरस के पराग ने घरेलू क्रिकेट का फॉर्म आईपीएल में भी जारी रखते हुए दो अर्धशतक जमाये हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सोमवार को छह विकेट से मिली जीत में 39 गेंद में नाबाद 54 रन की पारी खेली। बांड ने कहा ,‘‘ पराग मुझे सूर्यकुमार यादव की याद दिलाता है जो कई साल पहले मुंबई इंडियंस से जुड़ा था। वह अपार प्रतिभाशाली है और बतौर क्रिकेटर परिपक्व भी हो रहा है।’’

उन्होंने कहा ,‘उसने घरेलू सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है । उसने बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता । आईपीएल में आम तौर पर फिनिशर की भूमिका काफी अनुभवी खिलाड़ी निभाते हैं । रॉयल्स में उसमें जो निवेश किया है, उसका फल मिलने लगा है।’

उन्होंने यह भी कहा कि निस्वार्थ प्रदर्शन करने वाले युजवेंद्र चहल अगर इसी तरह से खेलते रहे तो भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। चहल ने चार ओवर में 11 रन देकर तीन विकेट लिये। बांड ने कहा ,‘ प्रतिस्पर्धा कड़ी है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गेंदबाज को यह भुलाकर गेंदबाजी करना है कि विश्व कप होने वाला है और उसे टीम में जगह बनाने के लिये दावा बुलंद करना है। चहल अगर इसी तरह गेंदबाजी करता रहा तो विश्व कप टीम में जगह बना सकता है।’