Highlights सामने आए वीडियो में ऋषभ पंत ने पिछले साल हुए हादसे को किया याद इस घटना से उबरे क्रिकेटर ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है वो आज बात कर पा रहे हैं ऋषभ ने कहा कि सड़क हादसे की रात तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने साथ हुए पिछले साल के सड़क हादसे को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके साथ यह घटना 1 जनवरी, 2023 को घटी थी। इस घटना की गंभीरता को उजागर करते हुए उन्होंने हर वो बात बताई, जिसके कारण उन्हें उबरने में समय लगा।

क्रिकेटर ऋषभ पंत पिछले साल 2023 में नया साल मनाने के लिए नई दिल्ली से देहरादून अपनी मर्सिडीज एसयूवी से जा रहे थे कि तभी उनकी कार टकरा गई और पूरी कार जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद वो बाल-बाल बच गए। इस घटना के बाद पास में रह रहे लोगों ने उन्हें घटनास्थल से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। 26 वर्षीय को ज्यादा चोट आने से उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उनकी कई सर्जरी होनी थी, जिसके लिए उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

वहीं, उन्होंने इसके बाद कहा कि उस रात उन्हें बहुत दर्द हुआ और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य ही है कि वो बाल-बाल बच गए। ऋषभ पंत ने कहा, "पहली बार ऐसा था लाइफ में, लगा कि हो गया टाइम अब इस दुनिया में और कभी इतना बड़ा हो सकता था, जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं लगा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मैं जिंदा हूं"।

Rishabh Pant's special interview on Star Sports....!!!!



- From the highs to accident to getting ready for a great return in IPL 2024. 🦁 pic.twitter.com/PcX8DBOmwX