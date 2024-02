वीडियो: ऋषभ पंत मैदान पर वापसी के लिए तैयार, शुरू किया कड़ा अभ्यास, शेयर किया वीडियो, देखिए

Highlights विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब चोट से उबर चुके हैं जल्द से जल्द मैदान पर वापसी के लिए कड़ा अभ्यास भी शुरू कर दिया है पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब चोट से उबर चुके हैं और उन्होंने जल्द से जल्द मैदान पर वापसी के लिए कड़ा अभ्यास भी शुरू कर दिया है। पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बैसाखी के सहारे चलने से लेकर मैदान में दौड़ लगाने तक का वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो के साथ पंत ने लिखा है, "याद रखें जब यह कठिन था और आपको डर लगता था फिर भी आप अकेले चलते थे। तब आपके पास उत्तर नहीं थे और आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे और हार मानना ​​चाहते थे। आप फिर भी चलते रहे। ये कभी मत भूलना।"

Seems like you forgot.

Let me remind you...



Remember when it was hard and it was overwhelming and you felt afraid and still walked alone?



You didn't have the answers then and couldn't see the way and wanted to give up?



You still kept going.



Never forget that.#RP17pic.twitter.com/YcSRV1a4x5