Rishabh Pant India vs Australia Day 3: बेवकूफाना, निहायत ही बेवकूफाना?, कमेंट्री के दौरान ऋषभ पंत पर भड़के सुनील गावस्कर, देखें वीडियो

Rishabh Pant India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने ‘बेवकूफाना शॉट’ खेलने के लिये ऋषभ पंत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसने ऐसे समय पर अपना विकेट गंवा दिया जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी । आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारतीय टीम को उस समय साझेदारी की सख्त जरूरत थी लेकिन पंत ने स्कॉट बोलैंड को फाइन लेग पर स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में डीप थर्डमैन में नाथन लियोन को कैच थमा दिया। गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा ,‘‘ बेवकूफाना, निहायत ही बेवकूफाना।

वहां दो फील्डर खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद यह शॉट खेला। पिछले शॉट पर चूकने के बावजूद और डीप थर्ड मैन पर कैच दे दिया। यह तो अपना विकेट गंवाना है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘और वह भी तब जब टीम इन हालात में है । हालात को भी समझना चाहिये था । आप यह नहीं कह सकते कि यह आपका स्वाभाविक खेल है।

There was a Rishab Pant on whom the team’s batting relied.

But now Two Same ball, Two same shot and Pant is out.

Is it ego or just stubbornness?

Hope we dont justify it by calling it his “natural game.”

Great players adapt to the situation, that’s what makes them truly great. pic.twitter.com/wqk0Wgxtfk