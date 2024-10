Rishabh Pant IND vs NZ 1st Test Day 3: टीम इंडिया को झटका?, पहली पारी में सबसे अधिक रन बनाने मैच से बाहर, क्या होगा दूसरी पारी में...

Highlights Rishabh Pant IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: दुर्भाग्य से गेंद सीधे उनके घुटने पर लगी, उसी पैर पर जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई है। Rishabh Pant IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: 2022 में कार दुर्घटना के बाद कई सर्जरी की गई थीं। Rishabh Pant IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: पंत के घुटने में सूजन आ गई है लेकिन यह चोट गंभीर नहीं है।

Rishabh Pant IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन घुटने में चोट लगने के कारण तीसरे दिन विकेटकीपिंग नहीं कर पाएंगे। भारतीय टीम प्रबंधन ने शुक्रवार को मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से कुछ देर पहले यह जानकारी दी। टीम प्रबंधन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है,‘‘ऋषभ पंत मैच के तीसरे दिन विकेटकीपिंग नहीं करेंगे। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) की चिकित्सा टीम उनकी प्रगति पर निगरानी रखे हुए है। ’’ पंत न्यूजीलैंड की पहली पारी के 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद को नहीं पकड़ पाए जो उनके घुटने पर लगी। वह जल्द ही लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। गेंद उनके बाएं पैर के घुटने पर लगी जिसकी 2022 में कार दुर्घटना के बाद कई सर्जरी की गई थीं।

इससे यह चोट गंभीर लग रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद बताया था कि पंत के घुटने में सूजन आ गई है लेकिन यह चोट गंभीर नहीं है। रोहित ने प्रेस कांफ्रेस में बताया, ‘‘दुर्भाग्य से गेंद सीधे उनके घुटने पर लगी, उसी पैर पर जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई है। इसलिए उनके घुटने में थोड़ी सूजन है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक एहतियाती उपाय है। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। ऋषभ जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके उस पैर की बड़ी सर्जरी हुई है।’ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खुलासा किया था कि ऋषभ पंत के घुटने में चोट लगने के बाद सूजन आ गई है। पंत न्यूजीलैंड की पहली पारी के 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंद को नहीं पकड़ पाए जो ‘ओवर द विकेट’ से गेंदबाजी कर रहे थे और यह उनके घुटने पर लगी। वह जल्द ही लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे।

गेंद उनके बाएं पैर के घुटने पर लगी जिसकी 2022 में उस कार दुर्घटना के बाद कई सर्जरी की गई थीं। इससे यह चोट गंभीर लग रही थी। रोहित ने दिन के बाद प्रेस कांफ्रेस में बताया, ‘‘दुर्भाग्य से गेंद सीधे उनके घुटने पर लगी, उसी पैर पर जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई है। इसलिए उनके घुटने में थोड़ी सूजन है। ’’

लेकिन रोहित ने पंत की फिटनेस को लेकर किसी भी बड़ी चिंता को दूर करते हुए कहा कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज एहतियात के तौर पर मैदान छोड़कर बाहर गया। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक एहतियाती उपाय है। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। ऋषभ जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके उस पैर की बड़ी सर्जरी हुई है। ’’ रोहित ने कहा, ‘‘इसलिए उनके मैदान से बाहर जाने की यही वजह थी।

उम्मीद है कि आज रात वह ठीक हो जाएंगे और हम उन्हें कल मैदान पर वापस देखेंगे।’’ भारतीय टीम इससे पहले घरेलू मैदान पर टेस्ट में अब तक के सबसे कम 46 रन के स्कोर पर आउट हो गई। पंत 20 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड की पहली पारी में जडेजा की गेंद घुटने पर लगने के बाद तुरंत टीम के फिजियोथेरेपिस्ट पंत को देखने पहुंचे।