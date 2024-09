VIDEO: शुभमन गिल हुए पसीना-पसीना, ऋषभ पंत ने करवाई तगड़ी प्रैक्टिस, देखें वीडियो

Rishabh Pant bowls spin to Shubman Gill: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाना है और इससे पहले टीम इंडिया मैदान पर खूब पसीना बहा रही हैं, बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत के हाथ में गेंद थी और वो शुभमन गिल को प्रैक्टिस करवाते नजर आये, पंत ने अपनी गेंदबाजी से एक बार गिल को बीट भी किया। कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा भारत शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बांग्लादेश पर अपना दबदबा कायम रखते हुए दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन के ऑलराउंड खेल, शुभमन गिल के शतक, रविंद्र जडेजा की अच्छी बल्लेबाजी तथा ऋषभ पंत के वापसी पर किए गए शानदार प्रदर्शन की मदद से बड़ी जीत हासिल की थी।

