Rishabh Pant Border-Gavaskar series: तब ऋषभ पंत को अस्पताल में देखा था?, आज पर्थ में देख रहा हूं, पूर्व कोच रवि शास्त्री बोले- ‘चमत्कार’ से कम नहीं

Highlights बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम का हिस्सा थे। आप उससे दोबारा क्रिकेट खेलने की उम्मीद नहीं करते। काफी चोट लगी थी और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे।

Rishabh Pant Border-Gavaskar series: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भीषण कार दुर्घटना के बाद जब विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अस्पताल में देखा था तब उनके क्रिकेट भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज के चोट से उबरने को ‘चमत्कार’ करार दिया। पंत ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बीते सत्र में सीमित ओवरों की क्रिकेट में वापसी करने के बाद दलीप ट्रॉफी से लाल गेंद प्रारूप में सफल वापसी की थी। वह बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम का हिस्सा थे।

