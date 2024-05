Rishabh Pant back in India jersey: विदेशी बॉलर को तोड़ने वाला भारतीय शेर 16 महीने बाद भारतीय किट में वापसी की!, फैंस को तस्वीरें और वीडियो शेयर किया, लिखा भावुक पोस्ट

Highlights Rishabh Pant back in India jersey: सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को भावुक फोस्ट लिखी है। Rishabh Pant back in India jersey: जान तो बच गई लेकिन घुटने का बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा। Rishabh Pant back in India jersey: छह से सात महीने तक असहनीय दर्द का सामना किया।

Rishabh Pant back in India jersey: भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 16 महीने से अधिक समय के बाद भारतीय किट में वापसी की है। पंत ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को भावुक फोस्ट लिखी है। दिसंबर 2022 में दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर भयानक कार दुर्घटना में 26 साल के पंत को कई चोटें लगी थीं। पंत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में वापस आने के लिए उत्साहित हैं और विकेटकीपर-बल्लेबाज संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2024 टी20 विश्व कप विदेशी खिलाड़ी पर चौके और छक्के उड़ाएंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। 26 वर्षीय खिलाड़ी नेट्स पर जमकर मस्ती कर रहे हैं। पंत ने हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल में वापसी की। पंत ने 2024 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न में न केवल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की, बल्कि विकेटकीपिंग की। तीन अर्धशतक बनाए और 155.40 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ खेले।

पंत की जान तो बच गई लेकिन उन्हें घुटने का बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा और विस्तृत रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा। पंत ने कहा कि यह दुर्घटना मेरे लिए जीवन बदलने वाला अनुभव था। इसके बाद जब मैं होश में आया तो मुझे यह यकीन भी नहीं था कि मैं जिंदा हूं लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं दो महीने तक अपने दांत भी साफ नहीं कर पाया और छह से सात महीने तक असहनीय दर्द का सामना किया।

इस आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल में संपन्न आईपीएल में 14 महीने बाद वापसी की और अच्छी फॉर्म में नजर आए। गंभीर कार दुर्घटना की चोट से उबर कर मजबूत वापसी करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पंत ने इस दौरान 13 मैचों में 40.55 की औसत और 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए।