RCBW vs UPW: आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 23 रन से हराया, कप्तान स्मृति मंधाना ने खेली 80 रनों की विस्फोटक पारी

Highlights डब्ल्यूपीएल के 11वें मैच में आरसीबी ने 20 ओवर में 199 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 175 बनाए और मुकाबला 23 रनों से हार गई मंधाना ने 50 गेंद में दस चौकों और तीन छक्कों की मदद से 80 रन बनाये

Womens Premier League 2024: डब्ल्यूपीएल सीजन 2 में सोमवार को आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 23 रनों से हराया। आरसीबी की यह पांच मैचों में तीसरी जीत है। जबकि इतने ही मैचों में यूपी वॉरियर्स की तीसरी हार है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए डब्ल्यूपीएल के 11वें मैच में आरसीबी ने 20 ओवर में 199 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 175 बनाए और मुकाबला 23 रनों से हार गई।

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की सलामी बल्लेबाज और कप्तान अलिसा हीली ने 38 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। वहीं मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा (33) पूनम खेमनार (31) ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अपनी टीम को जिताने में असफल रहे। आरसीबी की गेंदबाज सोफी डिवाइन, सोफी मोइनेक्स, जॉर्जिया और आशा ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

The Royal Challengers Bangalore bounce back in style 😎#RCB clinch a crucial 23-run win in their final game at the Chinnaswamy 🏟️🥳



Live 💻📱https://t.co/iplAqFh4Yz#TATAWPL | #UPWvRCB | @RCBTweetspic.twitter.com/Eq4lk6kNkC