विराट कोहली पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगा, आउट दिए जाने से नाराज होकर अंपायर से उलझे थे

IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल मैच में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए विराट कोहली पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। केकेआर के हर्षित राणा की गेंद पर कोहली आउट करार दिए गए थे। लेकिन अंपायर से नाराजगी जताने के कारण उन पर कार्रवाई की गई।

क्या है मामला

रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में दूसरी पारी में जब आरसीबी की तरफ से कोहली और डू प्लेसिस बल्लेबाजी के लिए आए तो उनके सामने 222 रनों का लक्ष्य था। इसे हासिल करने के लिए दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। इसी बीच केकेआर के हर्षित राणा ने एक फुसटॉस गेंद फेंकी जिसे कोहली सही से नहीं संभाल पाए। कोहली के बल्ले से लगकर गेंद हवा में गई जिसे गेंदबाज ने लपक लिया।

कोहली का मानना था कि ये गेंद उनकी कमर से ऊपर थी और ये नो बॉल होनी चाहिए थी। उन्होंने रिव्यू किया लेकिन थर्ड अंपायर ने कोहली को आउट करार दिया। हालांकि रिप्ले से साफ था कि कोहली क्रीज से बाहर खड़े थे और वह अंपने पंजों पर थे। आउट दिए जाने से नाराज विराट ने गुस्से में मैदानी अंपायर से बहस भी की। इसी के कारण उर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

कोहली पवेलियन लौटते समय बेहद गुस्से में थे। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि जिस गेंद पर आउट किया गया, वो नो बॉल थी। मोहम्मद कैफ ने भी कहा कि बीमर पर विराट को आउट देना खराब निर्णय था। लेकिन इरफान पठान ने कहा कि उस गेंद में कोई दिक्कत नहीं थी और नियम के हिसाब से कोहली आउट थे।

