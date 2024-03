RCB vs PBKS, IPL 2024: विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में बनाया 100वां पचास प्लस स्कोर, 31 गेंदों में जड़ी फिफ्टी

Highlights कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टी20 में अपना 100वां पचास प्लस स्कोर दर्ज किया कोहली ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और 31 गेंदों में आईपीएल में 51वां अर्धशतक पूरा किया कोहली ने 50 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 11 चौके और 2 छक्के शामिल हैं

RCB vs PBKS, IPL 2024: विराट कोहली ने सोमवार को बेंगलुरु में पंजाब किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2024 मैच के दौरान टी20 में अपना 100वां पचास प्लस स्कोर दर्ज किया। कोहली को शून्य पर रिप्रिव दिया गया, जब उन्होंने सैम कुरेन की गेंद पर पहली स्लिप में कैच उछाला और जॉनी बेयरस्टो ने वह कैच छोड़ दिया। उन्होंने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और 31 गेंदों में आईपीएल में 51वां अर्धशतक पूरा किया। टी20 क्रिकेट में कोहली आठ शतक और 92 अर्धशतक लगाने में सफल रहे हैं। इनमें से एक शतक और 37 अर्धशतक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए हैं। कोहली ने 50 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए।

इसी मुकाबले में ने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। कोहली ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय मैदान पर सर्वाधिक कैच लेने के पूर्व भारतीय और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने टी20 क्रिकेट में 173 कैच लिए और रैना के 172 कैच के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने पहली पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का कैच लपककर यह उपलब्धि हासिल की।

