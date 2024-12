Ravichandran Ashwin Retirement: 14 साल तक खेला, हर पल का आनंद?, एमसीजी में आपके साथ बल्लेबाजी करने चलूंगा..., अश्विन और विराट ने किया भावुक पोस्ट

Highlights मैंने आपके साथ इस यात्रा का हर पल का आनंद लिया है। एमसीजी में आपके साथ बल्लेबाजी करने के लिए चलूंगा। स्पष्ट नहीं था कि अश्विन का मतलब क्या था।

Ravichandran Ashwin Retirement:रविचंद्रन अश्विन अपने अंतरराष्ट्रीय संन्यास की घोषणा के बमुश्किल 48 घंटे बाद ही एमसीजी में विराट कोहली के साथ खेलने का वादा कर रहे हैं। अजीब लग रहा है, लेकिन अश्विन ने अपने 14 साल के साथी को धन्यवाद देने का यही तरीका चुना। बुधवार को गाबा में ड्रॉ हुए तीसरे टेस्ट के बाद अश्विन के अंतरराष्ट्रीय संन्यास की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद कोहली ने लिखा, ‘‘मैं आपके साथ 14 साल तक खेला हूं और जब आपने आज मुझे बताया कि आप संन्यास ले रहे हैं तो मैं थोड़ा भावुक हो गया और उन सभी सालों की यादें मेरे सामने आ गईं जब हम साथ खेले थे।

“This doesn’t look like an interview, it looks like a message for me” 😅



- Ashwin and his wife Prithi chat about how they met, acting in ads together, and why he really likes Australian and English supermarkets@ashwinravi99 | @beastieboy07pic.twitter.com/VeFKaF2onJ — 7Cricket (@7Cricket) December 20, 2024

Thanks buddy! Like I told you, I will be walking out with you to bat at the MCG🤗 https://t.co/ebM3j8PPrK— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 20, 2024

I’ve played with you for 14 years and when you told me today you’re retiring, it made me a bit emotional and the flashbacks of all those years playing together came to me. I’ve enjoyed every bit of the journey with you ash, your skill and match winning contributions to Indian… pic.twitter.com/QGQ2Z7pAgc — Virat Kohli (@imVkohli) December 18, 2024

मैंने आपके साथ इस यात्रा का हर पल का आनंद लिया है। ’’ कोहली को जवाब देते हुए अश्विन ने कहा, ‘‘धन्यवाद दोस्त। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं एमसीजी में आपके साथ बल्लेबाजी करने के लिए चलूंगा। ’’ हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि अश्विन का मतलब क्या था। कुछ नेटिजन्स का मानना है कि यह महान ऑफ स्पिनर 2022 टी20 विश्व कप में खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान पर जीत में उनकी संक्षिप्त लेकिन अहम साझेदारी का जिक्र कर रहे थे। अश्विन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दो गेंदों पर क्रीज पर कोहली के साथ शामिल हुए थे।

भारत को मैच के आखिरी तीन ओवरों में 48 रन बनाने थे जिसमें कोहली ने दमदार प्रदर्शन किया। खेल के अंत में दोनों खिलाड़ी नाबाद थे। कोहली ने 82 रन और अश्विन एक रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे टेस्ट के अंत में अपने संन्यास की घोषणा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में जाने से कुछ समय पहले अश्विन को कोहली के साथ एक भावनात्मक बातचीत में व्यस्त देखा गया। इस दौरान कोहली ने हैरानी व्यक्त की जबकि शीर्ष स्पिनर अश्विन अपनी आंखें पोंछ रहे थे।

भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई बातचीत के अंत में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए देखे गए। अश्विन बृहस्पतिवार को चेन्नई पहुंचे और उनके परिवार और दोस्तों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने शानदार करियर के दौरान अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 37 बार पांच विकेट लेने के साथ कुल 537 विकेट चटकाए और 3,503 रन बनाए।