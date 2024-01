Ravichandran Ashwin IND vs ENG Live Score: 6 विकेट दूर, 96 टेस्ट और 494 को किया धड़ाम, मुरलीधरन, वॉर्न, कुंबले और लियोन के बाद 500 विकेट लेने 5वें स्पिनर होंगे

Highlights अपनी झोली में 494 टेस्ट विकेटों के साथ अश्विन 500 विकेट से कुछ कदम दूर हैं। अश्विन ने खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। टीम इंडिया के आलराउंडर रविचंद्रन अश्विन अलग कारनामा करने जा रहे हैं।

Ravichandran Ashwin IND vs ENG Live Score: टीम इंडिया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच हैदराबाद में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहली पारी में जहां 436 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 246 और दूसरी पारी में एक विकेट पर 89 रन बना चुकी है। कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कई बन रहे हैं। टीम इंडिया के आलराउंडर रविचंद्रन अश्विन अलग कारनामा करने जा रहे हैं। 96 टेस्ट खेल रहे अश्विन ने कमाल किया है। अभी तक 494 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले और नाथन लियोन के बाद 500 विकेट लेने 5वें स्पिनर होंगे। अश्विन ने खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी झोली में 494 टेस्ट विकेटों के साथ अश्विन 500 विकेट से कुछ कदम दूर हैं।

अश्विन इतिहास रचने की कगार पर हैं। अनुभवी स्पिनर ने 96 मैच खेले हैं। हैदराबाद में पहले टेस्ट में 500वें टेस्ट विकेट के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के पास भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब है। कुंबले ने अपने शानदार टेस्ट करियर का समापन 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेटों के साथ किया।

It's Lunch on Day 3 of the first #INDvENG Test!



England move to 89/1, trailing #TeamIndia by 101 runs.



We will be back for the Second Session shortly. ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/HGTxXf8b1E@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/xGEiIFRBdU — BCCI (@BCCI) January 27, 2024

टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस लेने वाले विकेट लेने वाले खिलाड़ीः

1- मुथैया मुरलीधरनः 800

2- शेन वॉर्नः 708

3- जेम्स एंडरसनः 690

4- अनिल कुंबलेः 619

5- स्टुअर्ट ब्रॉडः 604

6- ग्लेन मैक्ग्राः 563

7- कर्टनी वॉल्शः 519

8- नाथन लियोनः 501

9- रविचंद्रन अश्विनः 494