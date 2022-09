Ravichandran Ashwin HBD: इंजीनियर, पेसर और ऐसे बने स्पिनर, कई रिकॉर्ड, जानें इस खिलाड़ी के बारे में...

Highlights 2010 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद से उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को ऐश या प्रोफेसर के नाम से पुकारते हैं। इंजीनियर करने के बाद क्रिकेट खेलने लगे और क्लब के लिए पेस गेंदबाजी शुरू की।

Ravichandran Ashwin: टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शनिवार को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। 2010 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद से उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड और प्रमुख उपलब्धियों पर टीम इंडिया को नाज है।

फैंस लगातार बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज ही है। टीम इंडिया के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को ऐश या प्रोफेसर के नाम से पुकारते हैं। इंजीनियर करने के बाद क्रिकेट खेलने लगे और क्लब के लिए पेस गेंदबाजी शुरू की। यहां क्लब के लिए ओपनिंग गेंदबाजी भी की। अश्विन को मैच खेलने के दौरान प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई। मां के कहने पर स्पिनर बन गए।

India's spin wizard Ravichandran Ashwin turns 36; here's a look at his records



