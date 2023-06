Ravi Bishnoi 2023: भारत के लेग स्पिनर ने आगामी घरेलू सत्र में किया बदलाव, इस टीम के लिए खेलेंगे, जानें आखिर क्या है वजह

Highlights सोशल मीडिया का सहारा लिया। 22 वर्ष के बिश्नोई ने 10 टी20 और एक वनडे खेला है। आईपीएल में लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये 16 विकेट ले चुके हैं।

Ravi Bishnoi 2023: आगामी घरेलू सीजन से पहले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी टीम में बदलाव किया है। घरेलू सर्किट में अपनी घरेलू टीम राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले बिश्नोई अब गुजरात की जर्सी पहनेंगे। नई टीम में भारतीय लेग स्पिनर अनुभवी स्पिनर पीयूष चावला के साथ होंगे।

बिश्नोई ने घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी तस्वीर साझा की और इसे कैप्शन दिया, "नई शुरुआत"। तस्वीर में उन्होंने गुजरात की जर्सी पहनी है और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को टैग भी किया है।

New beginning for Ravi Bishnoi.



He changed his state team, Rajasthan to Gujarat. Best wishes for new season bhai! pic.twitter.com/l0TeL0loyp