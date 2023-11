Rashid Khan: ब्रिटेन में कमर की छोटी सी सर्जरी, सात दिसंबर से शुरू होने वाली बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे खान

Highlights करिश्माई स्पिनर हालांकि सात दिसंबर से शुरू होने वाली बिग बैश लीग में नहीं खेल पाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राशिद खान की ब्रिटेन में प्रसिद्ध सर्जन डॉ. जेम्स के मार्गदर्शन में कमर की छोटी सर्जरी हुई।

Rashid Khan: अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की ब्रिटेन में कमर की छोटी सी सर्जरी हुई है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार उनके जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। यह करिश्माई स्पिनर हालांकि सात दिसंबर से शुरू होने वाली बिग बैश लीग में नहीं खेल पाएगा।

