Ranji Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 12 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की है। कोहली की रणजी वापसी ने प्रशंसकों में जबरदस्त दिलचस्पी पैदा की है। प्रशंसक कल रात से ही मैदान के बाहर थे और विराट की हर हरकत पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पत्रकार रोहित जुगलान ने खेल के दौरान शेफ संजय झा का साक्षात्कार लिया और उन्होंने खुलासा किया कि कोहली लंच ब्रेक के दौरान स्थानीय डीडीसीए कैंटीन से चिली पनीर खाएंगे।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी पोस्ट में लिखा था, "लंच के समय विराट कोहली स्थानीय डीडीसीए कैंटीन से चिली पनीर मंगवाएंगे।" दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली की बेजोड़ आभा देखने को मिली, जब हजारों प्रशंसक सुपरस्टार को देखने के लिए कतार में खड़े थे, जिसके कारण प्रशासकों को अंतिम समय में अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी।

