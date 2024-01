Ranji Trophy: उत्तर प्रदेश 60 रन पर सिमटा, भुवनेश्वर कुमार ने बंगाल को दिये पांच झटके

Highlights अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बंगाल के शीर्ष क्रम को झकझोरा पांच विकेट चटकाकर रणजी ट्राफी में स्वप्निल वापसी की 13 ओवर में तीन मेडन से 25 रन देकर पांच विकेट झटक लिये

Ranji Trophy: अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बंगाल के शीर्ष क्रम को झकझोरते हुए पांच विकेट चटकाकर रणजी ट्राफी में स्वप्निल वापसी की जिससे उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को कानपुर में ग्रुप बी के मैच के शुरूआती दिन पहली पारी में 60 रन पर सिमटने के बाद वापसी की। उत्तर प्रदेश की पहली पारी शुरूआती सत्र में महज 20.5 ओवर में सिमट गयी।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ बंगाल के लिए स्टार रहे जिन्होंने 5.5 ओवर में 14 रन देकर चार विकेट झटके। इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए 13 ओवर में तीन मेडन से 25 रन देकर पांच विकेट झटक लिये जिससे स्टंप तक बंगाल का स्कोर पांच विकेट पर 95 रन था।

