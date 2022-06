Ranji Trophy Semi-Finals: बंगाल के सामने 350 रन का लक्ष्य, मध्य प्रदेश ने झटके 4 विकेट, जानें सबकुछ

Highlights शतकवीर घारामी 32 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक रमन को कार्तिकेय ने पवेलियन भेजा। सुदीप कुमार घारामी और अभिमन्यु ईश्वरन ने 49 रन की साझेदारी की जिसे सारांश जैन ने तोड़ा।

Ranji Trophy Semi-Finals: कुमार कार्तिकेय के तीन विकेट की मदद से मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में जीत के लिये 350 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही बंगाल के दूसरी पारी के चार विकेट चौथे दिन शुक्रवार को 96 रन पर निकाल दिये।

बंगाल की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक रमन को कार्तिकेय ने पवेलियन भेजा। सुदीप कुमार घारामी और अभिमन्यु ईश्वरन ने 49 रन की साझेदारी की जिसे सारांश जैन ने तोड़ा। पिछले मैच के शतकवीर घारामी 32 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए।

Stumps Day 4: Bengal - 96/4 in 36.6 overs (A R Easwaran 52 off 104, Anustup Majumdar 8 off 25) #BENvMP #RanjiTrophy #SF1

अभिषेक पोरेल और मनोज तिवारी सात सात रन बनाकर कार्तिकेय की गेंद पर विकेट गंवा बैठे। क्वार्टर फाइनल में बंगाल के नौ बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था लेकिन आज मध्य प्रदेश के गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने शीर्षक्रम टिक नहीं सका।

ICYMI: Madhya Pradesh captain Aditya Shrivastava's solid 82. 👍 👍



The right-handed batter top-scored for his side in the second innings of the @Paytm#RanjiTrophy#SF1. 👌 👌 #BENvMP



Watch 🎥 🔽https://t.co/O3fs5Eed2Lpic.twitter.com/crC9JSPlG7