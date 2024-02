Ranji Trophy Semi Final 2023-24: रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल लाइन अप तैयार, इन चार टीमों में टक्कर, जानें कब होंगे मैच

Highlights कर्नाटक ने 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन की शुरुआत एक विकेट पर 103 रन से की थी। कर्नाटक को अंतिम दिन 268 रन की दरकार थी जबकि उसके नौ विकेट शेष थे। दुबे और सरवटे की धारदार गेंदबाजी की बदौलत विदर्भ की टीम बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही।

Ranji Trophy Semi Final 2023-24: रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में 4 टीम पहुंच गई है। मार्च 2-6 के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। पहला मैच विदर्भ और मध्य प्रदेश के बीच और दूसरा मैच मुंबई और तमिलनाडु के साथ खेला जाएगा। विदर्भ, मुंबई, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई है। फाइनल मुकाबला 10-14 मार्च के बीच खेला जाएगा। हर्ष दुबे और आदित्य सरवटे के चार-चार विकेट की बदौलत विदर्भ ने मंगलवार को यहां कर्नाटक को 128 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में जगह बनाई। कर्नाटक ने 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन की शुरुआत एक विकेट पर 103 रन से की थी। मंगलवार को मैच के पांचवें और अंतिम दिन सुबह के सत्र में कर्नाटक ने लगातार विकेट गंवाए जिससे उसकी जीत दर्ज करने की उम्मीदें टूट गईं। कर्नाटक को अंतिम दिन 268 रन की दरकार थी जबकि उसके नौ विकेट शेष थे लेकिन दुबे और सरवटे की धारदार गेंदबाजी की बदौलत विदर्भ की टीम बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही।

कर्नाटक ने सुबह के सत्र में शुरुआती घंटे में ही कप्तान मयंक अग्रवाल (70), निकिन जोस (00) और मनीष पांडे (01) के विकेट गंवा दिए। इन सभी को सरवटे (78 रन पर चार विकेट) ने पवेलियन की राह दिखाई। अनीष केवी दूसरे छोर पर टिककर खेल रहे थे लेकिन 40 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए जिससे कर्नाटक की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।

हार्दिक राज (13) के साथ छठे विकेट के लिए 40 रन जोड़कर अनीष पारी को संवारने की कोशिश कर रहे थे। दुबे (65 रन पर चार विकेट) ने कर्नाटक के निचले क्रम को समेटा। उन्होंने हार्दिक को आउट करने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज एस समर्थ (06) की पारी का भी अंत किया।

विजय कुमार विशाख (34) और विद्वथ कावेरप्पा (25) ने 33 रन की साझेदारी करके हार को कुछ देर के लिए टाला लेकिन दुबे ने दो और विकेट चटकाकर विदर्भ की जीत सुनिश्चित की। कर्नाटक की टीम 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतत: 243 रन पर सिमट गई। सरवटे को मैच में सात विकेट चटकाने के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

